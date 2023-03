PS5: c'è pure una nuova, splendida animazione per il Trofeo di Platino con l'ultimo update

Sony ha messo a disposizione il firmware 7.00 per PlayStation 5, che ha apportato diverse novità come il VRR a 1440p e l'implementazione di Discord. C'è spazio però anche per piccoli cambiamenti di contorno, collegati in particolare allo sblocco dei Trofei.

Come fatto notare da alcuni giocatori sui social, con l'aggiornamento 7.00 di PS5 è arrivata anche una nuova animazione per il Trofeo di Platino: chiaramente si tratta di una modifica decisamente minore e dalla valenza solo estetica, ma in ogni caso il cambiamento sta accogliendo i favori dei fan PlayStation per via della cura e della fluidità riposta nell'animazione.

Indubbiamente rispetto al passato lo sblocco del Trofeo più prezioso appare ora ancora più bello da vedere, a riprova di come Sony faccia molta attenzione anche ai dettagli apparentemente meno rilevanti nel tentativo di valorizzarli. Nessun tipo di cambiamento invece per i Trofei di Bronzo, d'Argento e d'Oro, che continuano a comparire su schermo alla maniera tipica. Inoltre, per il momento questo tipo di modifica al Platino sembra riguardare solo i giochi PS5, mentre non è chiaro se anche su PS4 è stato apportato qualche cambiamento nelle animazioni.

Ricordiamo a tal proposito che anche PS4 si è aggiornata con un nuovo firmware, l'update 10.50, incentrato prevalentemente sull'utilizzo delle app autorizzate.