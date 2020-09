PS5, c'è una porta misteriosa sul retro della console: a cosa serve?

Durante il PlayStation 5 Showcase del 16 settembre, il video d'annuncio su data e prezzo di PS5 ha mostrato per brevi istanti una porta misteriosa sul retro della console: a cosa potrà mai servire questo ulteriore ingresso?

A farsi questa domanda sono i redattori di PlayStationing e i tanti spettatori dell'evento PS5 che, intravista questa porta sulla parte posteriore della console nextgen di Sony, stanno intavolando delle discussioni sui social e sui forum più disparati. Il medesimo ingresso, oltretutto, compare anche nelle foto dal vivo di PS5 che sono state scattate da una commissione taiwanese prima di validarne la commercializzazione.

In assenza di informazioni esaustive da parte di Sony, in rete stanno circolando diverse teorie. Tra queste, la più accreditata (o se vogliamo, soltanto la più popolare) sembra essere quella del Kensington Security Lock, ovvero del sistema di sicurezza adottato da diverse aziende per assicurare un dispositivo tecnologico a un mobile tramite un cavo ad alta resistenza. La forma stondata dello slot, in effetti, sembra essere molto simile a quella delle porte Kensington presenti in taluni modelli di computer portatili.

L'altra teoria più citata nella community è quella che ipotizza l'impiego, da parte di Sony, di un ingresso proprietario da utilizzare per inserire l'adattatore della PlayStation Camera di PS4, necessaria per chi desidera accedere su PS5 ai giochi PS4 e PS VR in retrocompatibilità. C'è anche chi ritiene che tale slot possa servire a Sony per eseguire i test diagnostici sul corretto funzionamento di ogni console da lanciare sul mercato, provvedendo poi a "nasconderla" applicandovi il sigillo di garanzia.

In attesa di scoprire la "destinazione d'uso" di questo slot, vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile dal 19 novembre al doppio prezzo di 399 e 499 euro in base alla presenza o meno del lettore di dischi. Di recente, Sony si è scusata per il caos dei preordini di PS5 e promesso di inviare nuove scorte di console ai rivenditori per la finestra di lancio e per tutte le prossime vacanze natalizie.