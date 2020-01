PS5 e i rumor sulla retrocompatibilità: i giochi avranno grafica e funzionalità evolute?

Il celebre youtuber HipHopGamer è intervenuto nella già accesa discussione legata ai leak sulle specifiche di Xbox Series X e PS5 per condividere delle ulteriori voci di corridoio riguardanti la retrocompatibilità di PlayStation 5.

Stando alle informazioni raccolte dalle fonti anonime interpellate da HipHopGamer, la potenza di PS5 sarà sufficiente a garantire la retrocompatibilità con i giochi delle librerie di tutte le console casalinghe di Sony, ossia da PlayStation 1 a PS4, ma senza offrire ulteriori chiarimenti sul numero di titoli dell'attuale e della passata generazione di sistemi PlayStation che saranno fruibili su PS5.

La voce di corridoio più interessante riguarda però le funzionalità di questo "emulatore evoluto": a detta dello youtuber, PlayStation 5 sarà infatti dotata di un "motore di rimasterizzazione" che attualizzerà i titoli del passato donando loro una risoluzione maggiore e delle migliorie grafiche non meglio specificate, il tutto senza il ricorso a patch correttive o update per la compatibilità.

Se poste in quest'ottica, tali indiscrezioni andrebbero nella direzione indicata a inizio 2019 dai rumor legati al brevetto di Sony sulla retrocompatibilità di PS5, con documenti che descrivevano funzioni estremamente avanzate di emulazione per i giochi nati sui sistemi più datati (come PS1) o con architetture hardware molto diverse da quelle di PS5 (come nel caso di PS3).

A tal proposito, vi ricordiamo che un recente leak avrebbe svelato le tre funzionalità di PS5 per la retrocompatibilità e che alle ore 01:30 della notte tra il 6 e il 7 gennaio seguiremo in diretta su Twitch il CES 2020 con Sony aspettando PS5.