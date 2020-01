PS5 e e Xbox Series X saranno vendute a 499$? La previsione di Serkan Toto

Sule pagine di GamesIndustry.biz alcuni degli analisti più in vista del panorama videoludico hanno condiviso le loro previsioni per l'anno appena cominciato, che vedrà l'avvento di una nuova generazione di console con PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ad oggi, nessuno dei due concorrenti si è sbilanciato sulle specifiche tecniche (conosciamo alcuni dettagli, ma ancora mancano informazioni precise) e sul prezzo di lancio, dando quindi il pretesto agli analisti di lanciarsi nelle previsioni più disparate. Dr. Serkan Toto, CEO dell'agenzia di consulenza giapponese Kantan Games, ha affermato che PlayStation 5 e Xbox Series X saranno molto simili per quanto concerne le specifiche tecniche, e che quindi al lancio, previsto per Natale 2020, verranno entrambe prezzate a 499 dollari.

"Le due console saranno molto più simili tra loro in termini di specifiche tecniche, prezzo e caratteristiche di quanto non accaduto durante la scorsa generazione. Microsoft eviterà mosse azzardate come un prezzo più alto (mi aspetto 499 dollari per entrambe), specifiche peggiori e restrizioni sui giochi usati, ecc", ha dichiarato.

Fermo restando che di ufficiale non c'è ancora assolutamente nulla, le parole dell'analista sembrano andare in leggera controtendenza rispetto a quanto è emerso dal leak delle presunte specifiche di PlayStation 5 e Xbox Series X: stando all'analisi di Digital Foundry, la proposta di Microsoft avrebbe componenti migliori, mentre le specifiche di PlayStation 4 dovrebbero permettere a Sony di optare per un prezzo di lancio pari a 399 dollari