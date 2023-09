PS5 con EA Sports FC 24: quando esce il nuovo bundle e dove si compra in Italia?

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'arrivo di un nuovo bundle PlayStation 5 dedicato a EA Sports FC 24, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts. Questo pacchetto sarà disponibile a breve anche in Italia, ecco tutto quello che sappiamo su uscita, prezoz e preordine.

Il bundle console PlayStation 5 EA Sports FC 24 esce il 29 settembre ma sarà disponibile per il preordine da lunedì 25 settembre su PlayStation Direct (anche in Italia) e presto anche presso altri rivenditori aderenti come Amazon, GameStop, Unieuro, Euronics e tanti altri.

Il bundle include una console PlayStation 5 con controller DuaSense, voucher per scaricare EA Sports FC 24 e un voucher per Ultimate Team che comprende 1 pacchetto per giocatori oro rari e 3 icone giocatore in prestito per 5 partite Ultimate Team. A ottobre inoltre verrà lanciato anche il pacchetto bundle DualSense EA Sports FC 24 che include oltre al controller anche un voucher per il gioco completo e il codice per ottenere i bonus di Ultimate Team elencati qui sopra. Questo pacchetto sarà disponibile dal 18 ottobre su PlayStation Direct e presso i rivenditori autorizzati.

Nel momento in cui scriviamo non ci sono invece informazioni sui prezzi di questi due pacchetti, ne sapremo di più il 25 settembre all'apertura dei preordini.