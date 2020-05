PS5: Edge ha svelato la data di presentazione della console Sony?

A distanza di poche ore dall'ondata di video gameplay dei giochi Xbox Series X, spunta online un misterioso cinguettio sull'account Twitter ufficiale della rivista videoludica Edge che potrebbe aver finalmente svelato il giorno della presentazione di PlayStation 5.

Il messaggio in questione non contiene riferimenti espliciti alla macchina da gioco di prossima generazione targata Sony e si limita a dire:

"La prossima generazione sta per sorgere. 21 maggio."

Dal momento che i giochi di terze parti della concorrenza sono stati presentati proprio oggi e che quelli first party non verranno mostrati prima dell'evento Xbox di luglio, è molto probabile che questo post non sia altro che un riferimento alla data d'annuncio ufficiale di PlayStation 5. Ad oggi, 7 maggio 2020, sono ancora moltissime le informazioni da scoprire sulla console Sony, della quale conosciamo solo le caratteristiche tecniche e il design del controller, che prende il nome di DualSense. Non è da escludere quindi che il prossimo giovedì 21 maggio Sony possa finalmente fare la prossima mossa e presentare i alcuni dei giochi in arrivo su PS5 o il form factor della piattaforma.

In attesa di scoprire di più su questa misteriosa data, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa è stato pubblicato un interessante teaser di PS5 dalla rivista ufficiale PlayStation, il cui prossimo numero è in arrivo nei negozi il prossimo 2 giugno 2020.