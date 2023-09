PS5 in edizione limitata Spider-Man 2: preordinala ora su Amazon

Su Amazon sono ancora attivi i preordini della console PS5 con lettore di dischi in edizione limitata Marvel's Spider-Man 2, uno speciale bundle con include una console con litografie a tema Spider-Man 2, un controller wireless DualSense di colore rosso/nero ed un voucher per riscattere il gioco completo Marvel’s Spider-Man 2 in edizione Standard.

I preordini sono iniziati il 28 luglio in tantissimi paesi del mondo, anche Amazon fa parte dei venditori selezionati e ci permette proprio adesso di preordinare questa console PS5 dal design in edizione limitata, ovviamente la console sarà disponibile in quantità limitate.

Clicca qui per preordinare PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle al prezzo di 659,99 euro

Il Bundle include:

console PS5 – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition

Marvel’s Spider-Man 2 Standard Edition

il controller wireless DualSense – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition

Il voucher per scaricare il gioco potrà essere riscattato all'uscita di Marvel’s Spider-Man 2, quindi il 20 ottobre di quest'anno. Acquistando questa console si otterranno anche i bonus pre-ordine disponibili per chi preordina Marvel’s Spider-Man 2: costume aracno-cavaliere per Peter con 3 colorazioni diverse, un costume Shadow Spider per Miles con con 3 colorazioni diverse, un gadget Ragnatela traente con sblocco anticipato e 3 punti abilità.

Se non avete ancora preordinato il gioco, vi ricordiamo che è ancora preordinabile in edizione fisica su Amazon a questo link al prezzo scontato di 69,99 euro, con lo sconto di 10 euro rispetto alla versione digitale del gioco in preordine nel PlayStation Store.