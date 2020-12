PS5, un'edizione speciale realizzata con 20 Kg di oro 18 carati: prezzo folle!

Se credevate d'averle viste tutte con la PS5 in oro 24 carati da 9.000 sterline prodotta dalla compagnia britannica TrulyExquisite, allora dovete ricredervi. Ne è stata annunciata un'altra molto, molto più costosa...

Caviar, un'esclusiva gioielleria russa nota per le sue creazioni uniche, ha inserito nei propri listini una PlayStation 5 in edizione Golden Rock personalizzata con l'utilizzo di ben 8 lingotti d'oro massiccio 18 carati, che assieme pesano approssimativamente 20 chilogrammi. Le scocche della console ricordano i lineamenti della roccia e la geometria del minerale - da qui il nome Golden Rock - mentre i due DualSense inclusi nella confezione sono caratterizzati da impugnature rivestite con pelle di coccodrillo e un touchpad con inserti d'oro.

La PS5 Golden Rock sarà realizzata in un unico esemplare e sicuramente venduta ad una prezzo folle: Caivar non ha reso pubblici i dettagli sul costo, ma basta fare due calcoli per farsi una vaga idea. In base al quantitativo di oro 18 carati impiegato e alla sua quotazione di mercato attuale, possiamo aspettarci un prezzo certamente superiore ai 600 mila euro. Se siete curiosi e volete vedere altre foto, allora vi rimandiamo al sito del rivenditore.