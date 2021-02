PS5 tra Elden Ring, God of War 2 e Deathloop: i giochi più attesi dagli sviluppatori

Dalle colonne del PlayStation Blog, Gillen McAllister di SIE ha chiesto a diversi sviluppatori quali giochi attendono maggiormente su PS4 e PS5 nel 2021 e oltre: ecco le loro risposte.

Il singolare "giro di consultazioni" svolto dal Senior Specialist e Content Communications di SIE offre a diversi membri dei team di sviluppo dei PlayStation Studios, e delle software house terze, l'opportunità di svelare quali sono le esclusive e i titoli multipiattaforma che non vedono l'ora di giocare su console Sony.

Senza indugiare oltre, eccovi alcune delle risposte offerte dagli attori dell'industria videoludica che hanno partecipato a questa iniziativa che consente di aprire una finestra sui giochi in arrivo nel 2021 e oltre su PS4 e PlayStation 5:

Deathloop - Lous Studdert, produttore di Toys for Bob: "Mi intriga davvero, Adoro l'azione esagerata e il tono funky da anni '60 e '70. Non so bene come si combini il tutto con i looping temporali ma la cosa mi sembra davvero eccitante, ha uno stile unico e Arkane si è sempre distinta con questo genere di titoli in prima persona".

Elden Ring - Ryan Payton, direttore di Camouflaj: "Non credo che la gente si renda conto di quali siano le ambizioni di FromSoftware con il loro prossimo titolo. Dall'uscita di Demon's Souls, questo studio continua ad affinare la sua arte innovando costantemente lungo la strada, tanto da diventare una delle software house più importanti del mondo. Sappiamo poco di Elden Ring ma ho la sensazione che FromSoftware sia preparando qualcosa di assolutamente speciale, non vedo l'ora di giocarlo".

God of War 2 - Brian Horton, direttore creativo di Insomniac Games: "Non è un compito semplice reinventare un franchise amato come quello di God of War ma il gioco del 2018 ha superato ogni aspettativa, offrendo una storia personale tra padre e figlio, un mondo straordinario e meccaniche incredibili. Non vedo l'ora di vedere come crescono quei personaggi e come si andranno a innestare nelle fantastiche basi offerte dal gioco originale, il tutto con la potenza di PS5".

Gran Turismo 7 - Hideaki Itsuno, direttore di Capcom: "I giochi di corse sono sempre il modo più semplice per i giocatori di percepire le vere capacità dei giochi di nuova generazione. Per questo guardo con entusiasmo al futuro e sono curioso di capire cosa saranno in grado di fare su PS5 con Gran Turismo 7. Sbrigatevi a lanciarlo!".

Horizon Forbidden West - Benoit Richer, co-direttore dello sviluppo di Ubisoft: "Mi sono innamorato di Horizon Zero Dawn giocandoci l'anno scorso (avevo un backlog assurdo durante la produzione di Assassin's Creed Valhalla), e se guardo a Forbidden West non vedo l'ora di capire cosa riusciranno a fare".

Tra i videogiochi citati dagli sviluppatori intervenuti a questa "tavola rotonda digitale" su PS Blog, troviamo anche Kena Bridge of Spirits, Little Devil Inside, Resident Evil Village e, naturalmente, Ratchet & Clank Rift Apart fresco d'annuncio della data d'uscita.