PS5 'Enigma' e 'Aurea': nomi in codice di un retailer spagnolo svelano il prezzo?

Dopo le ipotesi sul prezzo di PS5 apparse su Mediaworld, ad attirare l'attenzione della community videoludica è un'altra nota grande catena di distribuzione.

Si tratta nello specifico di El Corte Inglés, tra i principali retailer attivi sul mercato spagnolo. A incuriosire i giocatori ansiosi di poter apprendere il prezzo di lancio dei nuovi hardware Sony è in particolare un curioso scatto che sta trovando rapida diffusione in rete. Quest'ultimo pare infatti immortalare una schermata del database interno della catena, che nel suo settore gaming riporta un'insolita dicitura.

Come potete verificare in calce a questa news, accanto a diversi bundle Nintendo Switch, trovano infatti spazio le diciture "Console Aurea" e "Console Enigma". Proposte rispettivamente a 499,90€ e 399,90€, queste ultime coinciderebbero, secondo quanto riportato dal presunto insider, proprio con il modello di PlayStation 5 equipaggiato di lettore e con il modello di PlayStation 5 pensato per il mercato digitale.



Ovviamente, non è possibile al momento verificare l'effettiva attendibilità dello scatto né delle informazioni in esso contenuto. Ad ogni modo, l'attesa per scoprire prezzo e data di lancio di PS5 potrebbe ormai essere prossima alla conclusione, con reveal atteso durante il PlayStation 5 Showcase di mercoledì 16 settembre. La Redazione, lo ricordiamo, seguirà l'evento in diretta sul Canale Twitch di Everyeye: non mancate!