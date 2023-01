Arrivano le PS5, ce n'è una enorme a Roma! Parte la nuova campagna promozionale

Lo spot live action di Marvel's Spider-Man 2 era solo l'inizio. Sony Interactive Entertainment ha infatti lanciato una nuova campagna promozionale di PlayStation 5 che coinvolge il nostro Paese.

Per celebrare il nuovo anno e la valanga di drop di PS5 in Italia, Sony ha infatti deciso di organizzare una campagna di comunicazione che invita i videogiocatori a unirsi al divertimento. Con lo spot "Live from PS5" trasmesso dal 30 gennaio, ad esempio, il colosso tecnologico giapponese strizza l'occhio ad alcuni dei migliori giochi per PlayStation 5 immergendo gli utenti negli universi interattivi dei loro beniamini.

A partire da oggi martedì 31 gennaio, inoltre, la divisione italiana di Sony Interactive Entertainment si unisce al coro delle 'Ultime Notizie' con l'installazione di una gigantesca riproduzione di PlayStation 5 alta 5 metri in Largo dei Lombardi, nel cuore di Roma. La realizzazione della riproduzione di PS5 ha richiesto più di 30 giorni di lavoro e ha impiegato una squadra di 25 persone. La struttura è stata realizzata nel rispetto dell'ambiente, grazie all'utilizzo di materiali a impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e metamark), di vernici ad acqua e di pannelli solari. Tra le iniziative lanciate da Sony troviamo poi la reinterpretazione del live action Live from PS5 con la partecipazione straordinaria di Diana del Bufalo. Ma non è tutto.

La campagna promozionale di Sony prosegue a febbraio con il contest PS5 Reporter for a Day: dal 31 gennaio al 19 febbraio, basterà caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board un video, un audio o il breve testo di una 'notizia' sui fenomeni straordinari legati al mondo PlayStation 5 che si stanno manifestando nella propria città per diventare un inviato speciale dell'universo PlayStation.