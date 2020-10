PS5 e PT: anche il Playable Teaser di Silent Hills sarà retrocompatibile?

Pur con tutte le informazioni snocciolate in questi giorni da Sony sulla retrocompatibilità di PS5, come pure su Game Boost e giochi PS4 esclusi, non è ancora chiaro se la console nextgen del colosso tecnologico giapponese supporterà o meno l'iconico horror PT.

Il Playable Teaser di Silent Hills che ha compiuto 6 anni lo scorso mese di agosto, come da specifiche illustrate di recente dal Supporto Ufficiale PlayStation, non rientra nella lista dei giochi PS4 non supportati su PS5, ma la sua natura di "demo estesa" e la rimozione dal PS Store potrebbero in qualche modo giustificarne l'assenza da tale lista.

Sempre in base alle informazioni condivise dal Supporto PlayStation, però, viene precisato che l'utenza PS4 sarà comunque in grado di portare su PS5 i salvataggi e i dati di installazione dei propri giochi, riversandoli sull'hard disk interno del sistema nextgen, sull'eventuale SSD M.2 secondario o su un dispositivo di archiviazione esterno. Sarà perciò questo il sistema che verrà utilizzato dai fan per portare PT su PlayStation 5 e garantirgli una nuova vita sulla prossima famiglia di console Sony?

Nella sfortunata eventualità del mancato supporto di questa celebre demo horror con la nuova piattaforma casalinga di Sony, la chiusura del progetto di Silent Hills e il divorzio tra Konami e Hideo Kojima sono fattori che contribuiscono a rendere estremamente improbabile la creazione di un aggiornamento apposito da parte degli autori originari e dei produttori di PT, diversamente da titoli come DMWR, per i quali la retrocompatibilità su PS5 potrà arrivare tramite patch.