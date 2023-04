PS5 errore CE-107750-0: come risolvere il problema si è verificato un errore di sistema

Vi siete imbattuti nell'errore CE-107750-0 su PlayStation 5? Questo codice indica generalmente un errore di sistema sconosciuto, non è chiaro quale sia la causa ma è possibile provare a risolvere il problema con alcuni semplici passaggi.

Si è verificato un errore di sistema è il guasto legato al codice errore CE-107750-0 su PS5, ma come fare per risolvere?

La prima cosa da fare è quella di spegnere la console, scollegare il cavo di alimentazione per almeno dieci secondi e poi ricollegarlo. A questo punto accedete nuovamente la PS5 e controllate che il software di sistema sia aggiornato andando su Impostazioni, Sistema, Software di Sistema e infine su Impostazioni e aggiornamenti software di sistema.

Avete ancora problemi? In questo caso il consiglio è quello di provare ad aggiornare la console utilizzando una unità esterna USB seguendo questa guida:

Create una cartella PS5 e una sottocartella UPDATE su un supporto USB FAT32

Dalla pagina di aggiornamento software PS5 selezionare Aggiorna software di sistema, scaricare il file e salvarlo con il nome PS5UPDATE.PUP nella cartella UPDATE precedentemente creata.

Copiare il file su supporto USB e collegalo alla console PS5, fatto questo spegnere la console e tenere premuto il tasto di accensione, rilasciandolo dopo il secondo bip.

Dalla Modalità Provvisoria, selezionare Aggiorna software di sistema da dispositivo di archiviazione USB e successivamente selezionare OK per iniziare il processo.

Se il file di aggiornamento non viene riconosciuto, assicuratevi che i nomi delle cartelle e dei file siano scritti in maiuscolo e senza spazi. Ricordatevi che l'unità USB deve essere formattata nel formato FAT32, altri file system non sono supportati.