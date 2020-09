PS5 esce assieme a Xbox Series X e S? Lo suggerisce la data di AC Valhalla in Francia

Mentre Sony continua a tenerci sulle spine, in rete fioccano indizi e speculazioni d'ogni genere in merito alla data di lancio di PlayStation 5. In mezzo a un mare così vasto abbiamo deciso di riportarvi le più rilevanti, in modo da lasciare a voi le valutazioni del caso.

Un nuovo, potenziale indizio arriva direttamente dal paese transalpino. Come potete vedere negli screenshot allegati in calce a questa notizia, Amazon Francia ha inserito nei propri listini le versioni PS5 di Assassin's Creed Valhalla con data d'uscita fissata al 10 novembre. Che sia questo il giorno in cui la console arriverà gli scaffali? Oppure, molto semplicemente, si è trattato di un errore?

Il 10 novembre, ricordiamo, rappresenta anche la data di debutto di Xbox Series X e Xbox Series S, oltre che della rispettiva edizione di Assassin's Creed Valhalla. L'ipotesi di un lancio in contemporanea di tutte le console next-gen appare suggestiva, ma anche poco probabile. Staremo a vedere: probabilmente non dovremo attendere ancora molto, poiché all'annuncio di Sony non sembra mancare molto, almeno a giudicare dalle insistenti voci in rete.

A proposito di Assassin's Creed Valhalla, l'action RPG vichingo di Ubisoft arriverà sugli scaffali il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, xbox Series X, PC e Google Stadia.