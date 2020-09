PS5 esce dopo Xbox Series S? Supporti per la console scatenano il rumor

Prosegue la lotteria di possibili date di lancio di PlayStation 5, dopo l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft che Xbox Series S uscirà il prossimo 10 novembre.

E la caccia al giorno esatto del debutto della next gen Sony si pratica con particolare intensità tra le selve di Amazon, dove la community videoludica continua a realizzare interessanti avvistamenti. Ultimo tra questi è la segnalazione dell'esistenza di alcuni supporti per PlayStation 5 prodotti da terze parti. In questa categoria rientra uno speciale stand sviluppato da Floating Grip, volto a consentire ai giocatori di agganciare PS5 ad una parete.

Ebbene, il supporto a muro è attualmente disponibile su Amazon UK, al prezzo di 19,99 sterline, alle quali si aggiungono le spese di consegna. Ma ad attirare l'attenzione è evidentemente la data di commercializzazione dell'oggetto, indicata sulla relativa scheda prodotto come coincidente a giovedì 19 novembre. L'indicazione temporale, come prevedibile, è stata rapidamente messa in correlazione con l'atteso debutto di PlayStation 5 sul mercato, al momento ancora privo di una data ufficiale.



Malauguratamente, è impossibile affermare con certezza che quanto riportato da Floating Grip rappresenti un indizio legato all'uscita della console. In particolare, potrebbe trattarsi di un semplice placeholder o, ancora, di una data non definitiva e ipotetica. Nel frattempo, ci si domanda quando sarà possibile procedere coi preordini di PS5.