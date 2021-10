PS5, esclusiva AAA da London Studio: online, personaggi iconici e sistemi procedurali

Dopo Blood & Truth, gli sviluppatori di London Studio sono pronti a dare vita ad una nuova produzione videoludica, destinata a raggiungere i lidi di PlayStation 5.

A confermare la natura esclusivamente next gen del proprio prossimo progetto, è la stessa software house, che in una serie di interessanti annunci di lavoro conferma di star "costruendo dalle fondamenta un team dedicato ad un futuro gioco online per PS5". La dicitura conferma così le precedenti supposizioni legate ad un titolo multiplayer in sviluppo presso London Studio, emerse anch'esse in seguito all'apertura di alcune posizioni lavorative presso la software house Sony.

La misteriosa produzione viene definita come il "prossimo grande titolo" del team, che evidenzia la natura AAA della produzione. Il gioco sarà realizzato con l'engine proprietario di London Studio, e sembra che al suo interno la generazione procedurale di contenuti avrà un ampio rilievo. Non sono il team è alla ricerca di un Procedural Technical Artist, ma forti competenze in merito sono infatti richieste anche per gli aspiranti Lead Technical Artist. Nel descrivere le attività del futuro Lead Character Artist, infine, la software house evidenzia l'opportunità per il professionista di "dare vita alle prossime icone PlayStation", plasmando "personaggi AAA".



Per saperne di più, non resta altro da fare che attendere novità ufficiali da London Studio!