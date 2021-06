PS5: l'esclusiva di Jade Raymond e Haven ha elementi multiplayer live-service?

In tempi recenti Sony ha parzialmente ridimensionato l'importanza delle acquisizioni, preferendo in alcuni casi stipulare delle partnership in esclusiva con degli studi terze parti. Importante, in tal senso, è stato l'accordo con la neonata Haven Studios, software house fondata da Jade Raymond e al lavoro su una nuova IP PlayStation.

Al momento non si sa praticamente nulla di ufficiale in merito al progetto dell'ambiziosa dirigente e autrice canadese, ma alcuni indizi suggeriscono che possa trattarsi di un'esperienza multigiocatore con elementi live-service, quindi destinata ad essere supportata nel tempo. La community l'ha dedotto dopo un'analisi degli annunci lavorativi attualmente disponibili sul sito dello studio, che tra gli altri sta ricercando un Senior Software Engineer con esperienza in network, multiplayer e marketing, un Senior Core Infrastructure Engineer e un Online Software Engineer, entrambi esperti nel funzionamento delle piattaforme cloud.

Parrebbero esserci ben pochi dubbi al riguardo: figure del genere sono importanti solamente in giochi con importanti elementi multigiocatore. Il fatto che tali posizioni siano ancora vacanti, inoltre, ci fa pensare ad un progetto nelle primi fasi dello sviluppo, probabilmente ancora in pre-produzione. Potrebbe quindi dover pazientare qualche qualche anno prima di vederlo in azione...

Ne approfittiamo per ricordarvi che in tempi recente Sony ha stipulato un accordo per una nuova IP anche con Deviation Games, un altro studio terze parti di recente fondazione. Si diffondono, intanto, i rumor che vogliono PlayStation in procinto di acquisire Arc Systems Works.