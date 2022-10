PS5: le esclusive first party su PC ad almeno un anno di distanza dal lancio, dice Sony

Come riferito da Reuters, Sony ha intenzione di continuare ad investire in maniera significativa sul mercato PC e mobile, espandendo i suoi franchise di punta come già fatto con Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War (2018) e altri ancora.

Nonostante questo la compagnia nipponica ha specificato, tramite le dichiarazioni di Hermen Hulst, che le produzioni first party che arriveranno su PlayStation 5 impiegheranno "almeno un anno" prima di sbarcare anche su PC.

Discorso diverso invece per quanto riguarda i live service, le cui community sono vitali affinché progetti di questo tipo diventino popolari, proficui e sostenibili nel tempo. In questo caso, il leader dei PlayStation Studios non esclude che possano esserci delle pubblicazioni simultanee su console e PC.

Durante un'intervista con lo YouTuber Julien Chiez, Hulst ha dichiarato che è stato "fantastico" per gli studi di Sony avere i loro prodotti su PC poiché hanno attirato ancora più giocatori che in passato. Sebbene Sony sia soddisfatta di dell'accoglienza ricevuta dai suoi titoli sulle nuove piattaforme, e fatta eccezione per i live service, la compagnia non prevede di lanciare i suoi giochi first party al day one su PC come fa invece Microsoft.

"Penso che in futuro ci vorrà almeno un anno per le pubblicazioni su PC, forse con l'eccezione dei giochi live service", ha affermato Hulst, osservando che "i live service sono un po' diversi, perché hanno bisogno di una community forte e di un grande coinvolgimento dal momento in cui il gioco viene lanciato. Quindi potremmo, nel caso delle nostre offerte di live service, optare per lo stesso giorno di lancio su PC e piattaforme PlayStation".

Hermen Hulst si è anche detto certo che i giochi single player continueranno a generare grandi profitti in futuro.