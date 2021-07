PS5, quanto hanno venduto le esclusive? Returnal 560mila copie, Ratchet & Clank 1 milione

Dopo aver annunciato l'avvenuto raggiungimento delle 10 milioni di PS5 vendute dal lancio, la divisione videoludica di Sony condivide i dati ufficiali sulle vendite globali delle esclusive sviluppate dai PlayStation Studios e pubblicate nei mesi d'esordio sul mercato di playStation 5.

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, i rappresentanti di SIE esordiscono complimentandosi con le diverse case di sviluppo interne dei PlayStation Studios che, con il loro apporto creativo, hanno contribuito in maniera determinante all'affermazione di PS5 nei sui primissimi mesi di commercializzazione.

La divisione Interactive Entertainment di Sony stila così la lista dei titoli first-party più in vista, con tanto di dati sulle vendite registrate a livello globale:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games - vendute oltre 6,5 milioni di copie

MLB The Show 21 di San Diego Studio - vendute oltre 2 milioni di copie su tutte le piattaforme. Si tratta del capitolo più venduto della storia del franchise, specie in funzione degli oltre 4 milioni di utenti raggiunti dal titolo (MLB The Show 21 è disponibile su Xbox Game Pass dal lancio, ndr)

Returnal - Il capitolo d'esordio della nuova IP di Housemarque ha venduto più di 560.000 copie

Ratchet & Clank Rift Apart - Il platform adventure di Insomniac Games ha venduto oltre 1,1 milioni di copie

Nel citare questi risultati, il presidente e CEO di SIE Jim Ryan sottolinea come "non ci sono parole adatte per descrivere la profonda gratitudine che proviamo per la nostra community di fan PlayStation che ha abbracciato con così grande entusiasmo PS5 e gli sviluppatori che stanno lavorando per portare esperienze di gioco così incredibili sulle nostre piattaforme. Anche se PS5 sta avendo un così grande successo, abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi poiché la domanda continua a superare l'offerta. Voglio che i giocatori sappiamo che mentre continuiamo ad affrontare sfide uniche in tutto il mondo che interessano il nostro settore e molti altri, la nostra priorità assoluta era e continua ad essere quella di migliorare la catena di produzione e distribuzione di PS5".