PS5 e le esclusive temporali: Sony ha cercato accordi con numerosi publisher?

Dopo aver svelato la possibilità di vedere grosse IP multipiattaforma arrivare come esclusive temporali PlayStation 5, emergono nuove informazioni sull'argomento da parte di Imran Khan.

La voce del podcast Kinda Funny Games è intervenuto sui forum di ResetEra per svelare qualche altro dettagli sulla filosofia di Sony per quello che riguarda i contenuti esclusivi e le esclusive temporali:

"Non esiste un publisher nei confronti del quale Sony ha avuto un approccio sbagliato. Alcuni hanno proposti DLC, altri giochi e altri ancora entrambe le cose. Si tratta di un atteggiamento diverso da Microsoft che non ha voluto in alcuni casi pagare la cifra richiesta, dal momento che Sony ha proposto cifre di una certa importanza".

Insomma, se le parole di Imran Khan avessero un fondamento, si potrebbe dire che la strategia di Sony con le esclusive next-gen sia davvero aggressiva e che si punti ad ampliare in maniera sensibile il parco titoli e DLC disponibili prima su PlayStation 5. Vi ricordiamo che tra questi accordi troviamo l'arrivo di Spider-Man in Marvel's Avengers solo su PlayStation e l'uscita di Deathloop prima sulla console di prossima generazione Sony.

