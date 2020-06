PS5 tra esclusive e Terze Parti: ecco i giochi che hanno conquistato il pubblico

L'evento di presentazione della line up di PlayStation 5 e del design definitivo scelto da Sony per la propria console di prossima generazione ha visto la diffusione di moltissimi annunci legati a nuovi titoli sia Firts sia Terze Parti.

Nella moltitudine di trailer che si sono alternati a schermo durante l'appuntamento digital only, alcuni di questi sono stati tuttavia capaci di attirare su di sé una speciale attenzione da parte del pubblico. La compagnia iPrice Group ha realizzato un'interessante selezione dei giochi capaci di diventare protagonisti delle ricerche svolte dagli appassionati che hanno svolto ricerche in lingua inglese o giapponese.



Di seguito, trovate la Top 5 dei giochi esclusivi per PlayStation 5 più cercati in seguito al loro reveal:

Horizon: Forbidden West (sulle pagine di Everyeye trovate il nostro Gabriele Carollo ha redatto una ricca anteprima di Horizon: Forbidden West); Marvel's Spider-Man: Miles Morales; Demon's Souls; Gran Turismo 7; Project Athia;

Per quanto riguarda invece le produzioni multipiattaforma, questa è la seconda Top 5 proposta:

Resident Evil Village (sulle pagine di Everyeye trovate anche una ricca anteprima di Resident Evil Village, a cura di Giuseppe Carrabba); Hitman 3; Pragmata; Little Devil Inside; BugSnax;

Gli analisi di iPrice Group offrono così un primo spaccato sulle reazioni della community al parco titoli presentato durante l'evento: per ulteriori dettagli in merito alla rilevanza dei singoli titoli, potete dare uno sguardo alleche trovate direttamente in calce a questa news. Qual è stato il titolo che vi ha maggiormente colpito?