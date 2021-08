PS5 e l'espansione di memoria: SSD Samsung 980 Pro testato da Digital Foundry

Il Il Firmware 2.0 Beta di PlayStation 5 sta dando parecchie soddisfazioni ai più smanettoni, poiché - oltre a migliorare l'interfaccia e altre funzionalità - ha finalmente abilitato le porte di espansione M.2 della console, rendendo quindi possibile l'incremento della memoria di archiviazione mediante l'aggiunta di SSD NVME.

Un'occasione ghiotta per Digital Foundry, che ha subito messo alla prova un SSD di fascia alta, il Samsung 980 Pro, un modello PCI Express Gen 4 che con la sua banda di 6500 MB/s supera ampiamente la specifica di 5500 MB/s consigliata da Mark Cerny in persona, che è anche la velocità dell'SSD interno di PS5. Digital Foundry ha utilizzato un SSD da 500 GB (in commercio ci sono anche i tagli da 1TB e 2 TB), testandolo separatamente anche con un dissipatore, sebbene non sia obbligatorio.

La redazione ha per prima cosa confrontato le performance, usando come banco di prova Ratchet & Clank Rift Apart, un gioco completamente next-gen che, con i suoi viaggi dimensionali istantanei, è stato costruito specificamente attorno alle potenzialità degli SSD. Ebbene, nel primo livello - che rappresenta un vero e proprio showcase delle potenzialità tecniche del gioco - non si ravvisano differenze nelle performance: Ratchet & Clank Rift Apart gira nello stesso identico modo sull'SSD interno di PS5 e sul Samsung 890 Pro.

Dopodiché, Digital Foundry è passata all'analisi dei tempi di caricamento, dividendola in due fasi. Nella prima, ha utilizzato giochi old-gen in retrocompatibilità: il Samsung 980 Pro si è comportato meglio della soluzione interna nella maggioranza dei giochi testati (The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Fallout 4 e Final Fantasy 15), con l'unica eccezione di Battlefield 5. I tempi di caricamento sono diminuiti ulteriormente, sebbene non di moltissimo, con l'associazione di un dissipatore. La fase del test successiva si è concentrata sulle app native per PS5: il Samsung 980 Pro ha garantito tempi di caricamento più rapidi in A Plague Tale Innocence e tempi identici su Star Wars Jedi Fallen Order.

In definitiva, Digital Foundry è rimasta soddisfatta dal suo primo tentativo di espansione di memoria. Il Samsung 980 Pro si è rivelato all'altezza dell'SSD interno per quanto concerne le performance, ed ha generato tempi di caricamento migliori nella maggioranza dei casi. La redazione è ora curiosa di testare il WD SN850, l'SSD consigliato da Mark Cerny.

Segnaliamo che di recente The Verge ha invece testato PS5 con un SSD di fascia bassa.