PS5: su ESPS sta andando in onda lo spot dell'evento di giovedì

Sembra proprio che Sony voglia dare le cose in grande con la nuova PlayStation 5 e, stando ad alcuni giocatori americani, su alcuni canali TV sta andando in onda uno spot pubblicitario che informa i telespettatori dell'evento del prossimo giovedì.

Riprendendo quanto visto nel teaser trailer dell'evento, le immagini mostrate su ESPN mostrano infatti il DualSense nella sua versione "total black" con sotto un avviso che mostra gli utenti dell'orario in cui si terrà la prima presentazione dei giochi di PlayStation 5, ovvero giovedì 4 giugno alle ore 22:00 italiane. È forse la prima volta in assoluto che uno dei colossi dei videogiochi trasmette in TV uno spot al solo scopo di informare le persone di un evento del genere, dal momento che quelli che vediamo solitamente non sono altro che pubblicità di software o hardware già disponibile sugli scaffali dei negozi.

Prima di lasciarvi al filmato pubblicato su Twitter dello spot andato in onda su ESPN, vi ricordiamo che sul canale Twitch di Everyeye terremo una piccola maratona il prossimo giovedì, così da trascorrere insieme anche le ore precedenti all'atteso reveal dei giochi PS5.

Sapevate che secondo Jason Schreier all'evento PS5 non ci saranno solo esclusive?