PS5 da Euromediashop: emittente pugliese si interessa del caso, ecco cosa ha scoperto

Emergono Nuovi sviluppi sulla vicenda Euromediashop, rivenditore che affermava di avere 500 console PlayStation 5 pronte per essere spedite. Arriva ora un nuovo tassello sulla vicenda grazie al contributo dell'emittente pugliese Canale 85, la quale ha dedicato un servizio al caso Euromediashop.

La redazione del telegiornale di Canale 85 sarebbe stata contattata dal proprietario del fondo indicato come magazzino di Euromediashop, all'indirizzo riportato sul sito si trova però un capannone chiuso e senza insegne di alcun tipo. Il proprietario ha affermato di non sapere nulla dell'azienda oggetto del servizio ma chiarisce che la struttura è vuota da alcuni anni e da molto tempo sta cercando un nuovo affittuario. L'uomo ha preferito mantenere l'anonimato ma la redazione di Canale 85 ha verificato la sua identità.

Sembra strano che il magazzino di Euromediashop possa avere sede altrove dal momento che sul sito è ben presente l'indirizzo segnalato anche nel servizio TV, situato nella periferia di Brindisi. Il referente di dell'eCommerce aveva invitato i colleghi di DDay a visitare il magazzino pieno di console PS5 ma la testata fa sapere di non essere mai riuscita a prendere un appuntamento per entrare all'interno della struttura. Nel momento in cui scriviamo il sito risulta ancora attivo ma vi invitiamo a non fare acquisti, piazzare ordini o inviare pagamenti a Euromediashop data la complessità della situazione e la poca chiarezza dietro a questa vicenda.