PS5, che fine ha fatto Euromediashop? Pagine social chiuse, telefoni muti e sito offline

S'infittisce il caso PS5 ed Euromediashop: tutti i canali online del negozio, infatti, sono attualmente inaccessibili e i gestori dello store che asseriva di avere delle PlayStation 5 in vendita sono irraggiungibili.

Nel momento in cui scriviamo, il portale di Euromediashop mostra una pagina vuota con un messaggio che spiega come "nel sito web è in corso la manutenzione pianificata. Ci scusiamo per l'inconveniente. Torna tra poco e saremo pronti!".

Attualmente, anche la pagina Facebook ufficiale del rivenditore italiano non è più accessibile, con tanto di segnalazione del social network che sottolinea come "Questa pagina non è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o la Pagina potrebbe essere stata rimossa".

In base a quanto riferito dalla redazione di DDay.it, tutti i recapiti telefonici dei gestori e del servizio clienti di Euromediashop sarebbero irraggiungibili. Nei giorni scorsi, i giornalisti di Canale 85 hanno provato a fare luce sulla vicenda e, per conto di coloro che hanno prenotato PS5 dallo store italiano (con pagamento anticipato) senza ricevere ulteriori conferme sulla spedizione della console, si sono recati all'indirizzo riportato sul sito: una volta giunti sul posto, hanno scoperto che si trattava di un capannone chiuso e senza alcuna insegna.

Il proprietario del capannone in questione ha affermato di non saperne nulla e sottolineato come la struttura sia vuota oramai da alcuni anni e che si trova attualmente senza affittuari.