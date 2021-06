PS5 e gli Europei: gli Azzurri fanno tardi giocando alla Play? Florenzi ci scherza su

L'incrollabile passione dei calciatori per i videogiochi è al centro dell'ultimo, esilarante siparietto "a tema PlayStation" che ha visto per protagonisti gli Azzurri Ciro Immobile, Alessandro Florenzi, Andrea Belotti e Lorenzo Pellegrini.

Nella cornice del quartier generale della Nazionale Italiana per l'impegno degli Azzurri agli Europei, i quattro compagni di squadra hanno risposto ad una serie di domande incentrate, appunto, sulla passione per i videogiochi che li accomuna ai propri coetanei (ma non solo).

Ai calciatori della Nazionale viene posta una domanda che, vista la determinazione dimostrata dagli Azzurri in questi Europei, risulta essere alquanto scomoda: "Facciamo finta che il mister Mancini non ci stia sentendo. Chi di voi fa più tardi giocando alla Play?". Nel passaggio ripreso dai gestori dei profili social di PlayStation Italia si può così ascoltare la sagace risposta data da Alessandro Florenzi: "O tutti o nessuno! Siamo una squadra!".

Lo spirito di cameratismo con cui Florenzi riesce a dribblare furbescamente la domanda dell'intervistatore vale come un gol nei tempi supplementari, a giudicare dalla risata liberatoria con cui i compagni hanno accolto la sua risposta. Prima di lasciarvi ai commenti e al video con il siparietto a tema PlayStation, vi rimandiamo a questo approfondimento sull'impegno di Sony per fare di PS5 un partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio.