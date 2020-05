PS5 e l'evento del 4 giugno: SCE Japan Studio svelerà RaySpace?

Nel ricostruire tutte le indiscrezioni e le notizie legate a PlayStation 5 e ai videogiochi nextgen che accompagneranno il lancio della futura console Sony, un utente di NeoGAF ipotizza l'annuncio dell'avventura sci-fi RaySpace da parte di SCE Japan Studio.

Basandosi sulle voci di corridoio più disparate che hanno coinvolto dal 2014 ad oggi la software house nipponica dei PlayStation Studios, l'utente conosciuto come Perrott ha provato a ripercorrere a ritroso queste indiscrezioni per riferire che, secondo lui, ogni rumor o leak sembra rafforzare l'ipotesi dell'annuncio imminente di RaySpace, un marchio registrato a inizio 2018 da SCE Japan Studio.

A detta del frequentatore del noto forum videoludico, lo sviluppo di questo progetto tripla A ad ambientazione fantascientifica viene citato a più riprese nei rumor condivisi da Ruin4r, una "gola profonda" che, in questi anni, ha saputo anticipare l'annuncio di titoli come The Last Guardian, The Last of Us e Days Gone (definendolo Dead Don't Ride per rifarsi al nome provvisorio dato al titolo da Bend Studio in fase di sviluppo).

Per l'utente di NeoGAF, quindi, l'evento di presentazione dei giochi PS5 dovrebbe essere la vetrina mediatica più indicata per l'annuncio di RaySpace da parte del team di sviluppo interno a SCE Japan Studio diretto (a voler dar retta alle voci di corridoio) da Tsutomu Kouno e Teruyuki Toriyama. In calce alla notizia trovate il link al lungo messaggio condiviso da Perrott, qualora voleste cimentarvi in questa ennesima caccia al leak e al rumor nell'attesa che si facciano le ore 22:00 del 4 giugno per assistere, finalmente, all'evento reveal dei giochi PS5.