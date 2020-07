PS5, evento ad agosto? Spunta un incerto rumor su data e orario

Non sembra esserci pace per quanto riguarda la condivisione di nuove informazioni legate al debutto di PlayStation 5, con rumor e indiscrezioni che non cessano di farsi strada in rete.

In particolare, ritorna ora in auge un'indiscrezione che vorrebbe un evento PS5 in programma per il mese di agosto. A provocare il diffondersi dell'ipotesi ci aveva pensato Jeff Grubb, editor di Venture Beat, già nel mese di giugno, discutendo di un possibile State of Play in programma proprio per il periodo. Le previsioni di quest'ultimo, tuttavia, non sempre si sono rivelate accurate.

Ora, a rilanciare l'indiscrezione ci pensa un secondo insider, Roberto Serranò, che dal proprio account Twitter identifica addirittura una data e un orario precisi. Il nuovo appuntamento con PlayStation 5, riferisce, sarebbe fissato per la giornata del 6 agosto, alle ore 22:00 del fuso orario italiano. Secondo Serranò, lo show avrebbe nuovamente la forma di un evento digitale trasmesso da Sony in diretta streaming. L'insider, tuttavia, non sempre si è rivelato una fonte affidabile: di recente, ad esempio, ha condiviso una data errata per l'annuncio del prezzo di PS5

Di conseguenza, come sempre in caso di rumor, invitiamo ad interpretare tali indiscrezioni con particolare attenzione: potrebbero rivelarsi infatti errate in tutto o in parte. Al momento, l'unica a poter offrire ufficialità in merito a nuovi eventi PS5 resta, ovviamente, Sony.