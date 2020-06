PS5: all'evento annuncio di giochi Rockstar, Konami e Bethesda? Oltre 100 titoli su Amazon

Domani finalmente andrà in onda l'evento di presentazione dei giochi di PS5, e in rete c'è un grande fermento. Da un lato ci sono i giocatori che non stanno più nella pelle, dall'altro i curiosi che stanno scandagliando i listini dei rivenditori alla ricerca di indizi. A quanto pare, questi ultimi hanno avuto successo.

Su Amazon UK sono state scovate ben otto schede placeholder dedicate in maniera specifica ad altrettanti giochi per PlayStation 5. Nonostante non contengano informazioni sui titoli in sé, ognuna di esse riporta chiaramente il nome del publisher. Cinque sono state nascoste, mentre le tre "superstiti" fanno riferimento a giochi di Konami, Take-Two (2K) e Koch Media. Grazie agli screenshot scattati prontamente dai giocatori, possiamo inoltre dirvi che le cinque schede cancellate appartenevano ad un secondo gioco di Take-Two (2K), un secondo gioco di Koch Media, Rockstar Games, Bethesda e Namco Bandai. Sono questi i produttori che hanno scelto la vetrina dell'evento "The Future of Gaming" per presentare i loro nuovi giochi per PS5? Lo scopriremo tra poco più di 24 ore...

Un rivenditore che opera su Amazon UK ha inoltre aggiunto che attualmente ci sarebbero ben 118 schede placeholder dedicate ad altrettanti prodotti per PS5. La quasi totalità appartengono a giochi (ci sarebbero anche EA, Sony, Warner Bros., SEGA, Activision, Warner Bros. e Ubisoft), ma ce ne sono anche un paio per due versioni di PS5 ad un prezzo proibitivo. Riteniamo improbabile l'annuncio di così tanti giochi nel corso dell'evento di domani. È possibile che alcune di esse siano inaccurate, e che tante siano invece associate giochi in arrivo su PS5 più in là nel tempo. Per completezza, segnaliamo che lo stesso rivenditore ha anche parlato di 132 schede placeholder per Xbox Series X, e ben 170 per le console dell'attuale generazione.

Ne approfittiamo per ricordarvi della nostra maratona che si terrà sul canale Twitch di Everyeye domani 11 giugno. Vi aspettiamo alle ore 14:00 per un Q&A Tech dedicato alle specifiche tecniche di PlayStation 5, mentre alle 15:00 daremo il via ad un lunghissimo pre-show con commenti, analisi e un recap di tutte le informazioni su PS5 in attesa dell'evento vero e proprio che, ribadiamo, comincerà alle ore 22:00. Vi aspettiamo in tanti!