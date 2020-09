PS5 evento, cosa aspettarsi? Data di uscita, prezzo, rumor, giochi e nuovi annunci

Oggi è il grande giorno, stasera alle 22:00 (ora italiana), Sony terrà un nuovo evento denominato semplicemente Showcase PS5, durante il quale scopriremo probabilmente il prezzo, la data di lancio della console e vedremo una serie di giochi in azione. Ma cosa possiamo aspettarci esattamente? Proviamo a capirlo insieme.

L'evento durerà 40 minuti e "includerà aggiornamenti sugli ultimi titoli di Worldwide Studios e dei nostri partner di sviluppo di prim’ordine. Prima del lancio di PlayStation 5 a fine anno, volevamo offrirti la possibilità di dare un’altra occhiata ad alcuni dei fantastici giochi in arrivo con PS5 (e non solo!)."

Questo il comunicato ufficiale di Sony, piuttosto stringato e che come si vede non cita in alcun modo annunci relativi a data di uscita e prezzo, anche se sono in molti (per non dire praticamente tutti) ad aspettarsi l'arrivo di queste informazioni, sopratutto dopo che Microsoft ha già annunciato data di uscita e prezzo di Xbox Series X e Series S, fissando anche l'apertura dei preordini per il 22 settembre.

Ci sarà spazio anche per annunci hardware? Sony potrebbe mostrare il sistema operativo della console in azione o magari rivelare ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche, in tanti sperano inoltre nell'annuncio di PlayStation VR 2 ma siamo nel campo delle pure ipotesi.

Accantonando gli annunci hardware, restano ovviamente i giochi. Quali titoli vedremo durante lo Showcase PS5? La speranza è quella di poter vedere in azione giochi come Marvel's Spider Man Miles Morales (previsto al lancio della console) o Demon's Souls, mentre Ratchet & Clank Rift Apart potrebbe non essere presente, considerando che una demo estesa è stata mostrata solamente poche settimane fa alla Gamescom. Ci sarà spazio per sequel di giochi Sony (chi ha detto God of War II?) o nuove IP? Anche in questo caso, niente di concreto è trapelato, restiamo dunque nel campo dei desideri.

Tra i giochi di terze parti spicca il nome di Resident Evil Village, uno dei giochi next-gen più attesi e c'è ovviamente chi spera anche nel ritorno di Silent Hill. Nel weekend si sono diffusi rumor legati alla presentazione di Final Fantasy 16 e Saints Row V, non ci sono però conferme sulla presenza dei giochi citati.

Vi aspettiamo sul canale Twitch Everyeye.it dalle 11:00 del mattino per una maratona di oltre dodici ore in compagnia di tanti ospiti come Farenz (per la prima volta in assoluto sul nostro canale), Cydonia, Sabaku, Playerinside, Falconero e MikeShowSha. Vietato mancare!