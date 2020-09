PS5 e l'evento su data e prezzo: l'annuncio nasconde Project Nimble, di cosa si tratta?

All'interno dell'immagine condivisa da Sony per confermare l'arrivo dell'evento di PS5 con giochi, data e prezzo della console nextgen, l'azienda giapponese ha nascosto il nome di un misterioso "Project Nimble".

I primi ad accorgersi primi della presenza "silenziosa" di questo enigmatico progetto nel materiale promozionale confezionato da Sony sono stati alcuni membri di Reddit: i frequentatori del popolare forum hanno infatti notato il termine SIE_Project_Nimble nella url dell'immagine condivisa dal PlayStation Blog ufficiale per annunciare questo nuovo evento.

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti del colosso tecnologico nipponico non hanno ancora chiarito la reale natura di Project Nimble e tantomeno i motivi della sua presenza nella url dell'immagine pubblicata dagli autori del PS Blog. Tra le tante teorie che si stanno rincorrendo sui siti di settore e sui social, la più probabile (o, se non altro, la più logica) sembra però essere quella dei redattori di PushSquare: a loro giudizio, Project Nimble potrebbe essere semplicemente il nome in codice scelto da Sony per organizzare l'evento ed evitare fughe di notizie come quelle accadute a Microsoft con il leak di Xbox Series S.

Il PS5 Showcase è previsto per le ore 22:00 italiane di mercoledì 16 settembre. La nostra redazione, ovviamente, seguirà l'intero evento con un'ampia copertura che spazierà dal canale Twitch di Everyeye agli aggiornamenti sulle novità provenienti dallo show di Sony, il tutto in compagnia della community e di chi vorrà seguire insieme a noi questo importante appuntamento mediatico con vista sulla nextgen.