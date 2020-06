PS5: l'evento sui giochi verrà trasmesso a 1080p/30fps, ecco perché

A poche ore dalla conferma della nuova data per l'evento dedicato ai giochi di PlayStation 5, Sony si è sbottonata su alcuni dei dettagli della diretta del prossimo giovedì con un post pubblicato sul blog ufficiale PlayStation.

Iniziamo con la conferma che il filmato che verrà trasmesso in live streaming è stato pre-registrato: ciò significa che la presentazione alla quale assisteremo non avverrà in diretta e che tutto è già stato preparato dall'azienda. La seconda informazione di rilievo riguarda la qualità dello streaming, che si limiterà alla risoluzione 1080p (1920x1080 pixel) e 30 fotogrammi al secondo. Questa decisione è stata presa dal colosso giapponese perché la quasi totalità dei team coinvolti nell'evento sta lavorando da casa e la possibilità di creare un video ad una risoluzione più bassa ha semplificato sensibilmente il montaggio sia per quanto riguarda i tempi che l'hardware a disposizione.

Ciò significa che, trattandosi di PS5 di una macchina in grado di gestire il segnale ad una risoluzione 4K, il filmato che verrà mostrato giovedì prossimo non rappresenterà la qualità finale dei prodotti, i quali renderanno molto meglio quando giocati sulla console collegata ad un pannello 4K.

Sapevate che Sony ha donato 1 milione di dollari a favore della comunità nera in occasione dell'evento PS5?