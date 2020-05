PS5 e l'evento di giugno: Schreier offre delle anticipazioni sullo show nextgen

Unendosi alle indiscrezioni di Jeff Grubb sull'annuncio imminente dell'evento di PS5, l'ex editor di Kotaku e attuale redattore di Bloomberg, Jason Schreier, delinea la strategia che Sony dovrebbe seguire con i futuri eventi su PS5 e i giochi nextgen.

Nel confermare le anticipazioni del collega di VentureBeat, Schreier spiega che le alte sfere di Sony stanno pianificando da tempo questo evento e sono ormai in procinto di annunciarlo ufficialmente. Lo show digitale di Sony, definito dallo stesso giornalista videoludico come "evento di rivelazione di PlayStation 5", dovrebbe essere trasmesso in streaming nella giornata di mercoledì 3 giugno 2020.

Lo stesso Schreier mette però in guardia gli appassionati dell'eventualità che l'evento in questione, previsto "ufficiosamente" per inizio giugno, possa essere stato rinviato dai dirigenti dell'azienda nipponica in conseguenza delle ormai note problematiche legate al distanziamento sociale e al ricorso allo Smart Working per l'emergenza Coronavirus.

In base alle informazioni ottenute dal giornalista di Bloomberg, oltretutto, l'evento in questione sarebbe solo il primo di una serie di show digitali pianificati per tutta l'estate. Le fonti anonime interpellate da Schreier riferiscono inoltre che l'evento d'inizio giugno potrebbe essere "leggero", senza cioè prevedere degli annunci importanti relativi, ad esempio, alle funzionalità della console, alla data di lancio o al prezzo. Dovrebbe trattarsi, quindi, di una sorta di "evento Early Access" che servirà ad aprire la strada agli altri show tematici che Sony dovrebbe organizzare per illustrare in maniera più approfondita i diversi aspetti della strategia nextgen da seguire per il lancio a fine 2020 di PlayStation 5.