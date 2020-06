PS5: dopo l'evento, la maggioranza dei trailer saranno pubblicati in 4K

L'attesa si è rivelata più lunga del previsto, ma per fortuna sta per finire. Alle ore 22:00 di giovedì 11 maggio andrà finalmente in onda l'evento di presentazione dei giochi PS5, che ci porterà alla scoperta della line-up della console di prossima generazione di casa Sony.

In occasione dell'annuncio della nuova data, Sony ha tenuto a specificare che lo show (pre-registrato) verrà trasmesso a 1080p e 30fps. Si è trattata di una scelta ben precisa, intrapresa per "facilitare il processo di produzione dell’evento in un periodo in cui gran parte del team e degli sviluppatori lavora da casa". La compagnia giapponese ha inoltre assicurato che i giochi che verranno mostrati appariranno "ancora più spettacolari quando saranno riprodotti su PS5 con un TV 4K".

Tuttavia, sembra che non dovremo attendere molto per vedere questi giochi nello splendore del 4K. Rispondendo al commento di un utente sul PlayStation Blog, il Senior Director di SIE Content Communications Sid Shuman ha specificato che "anche se la trasmissione sarà in 1080p e 30fps, la maggioranza dei trailer verranno pubblicati in 4K su YouTube dopo lo show". In sostanza, dopo la scorpacciata di trailer e annunci dell'evento, avremo tutto il tempo per rivedere la maggioranza dei filmati (non tutti, quindi) ad una qualità ancora superiore, ovvero in 4K.

Ne approfittiamo per invitarci alla maratona che si terrà sul canale Twitch di Everyeye questo giovedì. Vi aspettiamo alle ore 14:00 per un Q&A Tech dedicato alle specifiche tecniche di PlayStation 5, mentre dalle 15:00 daremo il via alla maratona vera e propria, un lunghissimo pre-show con commenti, analisi e un recap di tutte le informazioni su PS5 in attesa dell'evento vero e proprio che, ribadiamo, comincerà alle ore 22:00. Vi aspettiamo numerosi!