PS5: l'evento di presentazione ha finalmente una data?

Molti attendono la presentazione di PlayStation 5 a maggio, secondo quanto dichiarato da Jeffrey Grubb di GamesBeat sembra però che sarà necessario attendere un pochino di più per il reveal completo della nuova PS5.

Rispondendo a una domanda su ResetERA, Grubb fa sapere che "attualmente è pianificato per il 4 giugno", con riferimento al possibile evento di presentazione di PlayStation 5. Il 4 giugno è un giovedì e quindi un reveal in questa giornata è certamente possibile, così come non è escluso a proprio che Sony possa anticipare qualcosa a maggio e poi rimandare all'appuntamento di giugno per maggiori dettagli.

Jeffrey Grubb ha svelato in passato le date esatte di molti Nintendo Direct e di altri eventi e presentazioni, si tratta di un reporter di GamesBeat a contatto con numerose fonti e addetti ai lavori e quindi piuttosto affidabile. Certo è che i piani potrebbero cambiare in ogni momento e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni nonostante l'affidabilità della fonte.

Un leak dei giorni scorsi ha rivelato che il numero di Official PlayStation Magazine UK in vendita dal 2 giugno sarà dedicato ai giochi PS5, i tempi sembrano dunque coincidere e l'inizio di giugno potrebbe essere un periodo piuttosto caldo per coloro che non vedono l'ora di saperne di più su PlayStation 5.