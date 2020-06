PS5: l'evento di presentazione dei giochi durerà due ore?

Avete preso appuntamenti per domani sera? Ci auguriamo di no, perché a partire dalle ore 22:00 Sony mostrerà al mondo i primi giochi per PlayStation 5 durante lo show "The Future of Gaming".

Le aspettative dei giocatori sono alle stelle, e la stessa Sony sta pubblicizzando con forza l'evento. Su PlayStation 4 è anche possibile attivare il promemoria per fare in modo che lo streaming parta in automatico all'orario indicato. La cosa interessante è che nella scheda dedicata - come potete vedere in calce a questa notizia - viene anche indicata la presunta durata dello show, che stando a quanto è possibile leggere dovrebbe svolgersi dalle 22:00 di giovedì 11 maggio alle 00:00 di venerdì 12 maggio, per un totale di due ore.

L'evento durerà davvero due ore? Probabilmente no, poiché nel comunicato dell'annuncio Jim Ryan, presidente e CEO di Sony PlayStation, ha scritto chiaramente che "lo showcase digitale durerà poco più di un'ora". Quindi, è possibile che le due ore indicate sulla dashboard di PlayStation 4 siano puramente indicative, magari comprensive di conto alla rovescia, pre- e post-show.

La certezza l'avremo solamente domani. A tal proposito, ne approfittiamo per invitarvi a partecipare alla nostra maratona che si terrà sul canale Twitch di Everyeye domani 11 giugno. Alle ore 14:00 condurremo un Q&A Tech dedicato alle specifiche tecniche di PlayStation 5, mentre alle 15:00 daremo il via ad un lunghissimo pre-show con commenti, analisi e un recap di tutte le informazioni su PS5 in attesa dell'evento vero e proprio che, ricordiamo, comincerà alle ore 22:00.