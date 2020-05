PS5: evento di presentazione a giugno e reveal dei giochi ad agosto?

C'è grande attesa da parte dei videogiocatori di tutto il mondo nei confronti di Sony e della sua PlayStation 5, console di prossima generazione di cui non si conoscono ancora design e line-up di lancio. Sembra però che un articolo di VentureBeat contenga importanti indizi sui piani del colosso giapponese.

L'articolo in questione, scritto da Jeff Grubb, parla infatti di un reveal della console ancora atteso per il prossimo giugno 2020. Questo evento, che dovrebbe tenersi nel corso della prima metà del mese, dovrebbe permettere a Sony di mostrare numerosi titoli sia first party che di terze parti, sebbene un approfondimento dei giochi PS5 ci sarà solo nello State of Play di agosto 2020, il quale sarà anche un'occasione per parlare di nuovi giochi PlayStation 4. Il giornalista dà per scontato anche l'arrivo di nuovi post a sorpresa come quello visto qualche settimana fa sul DualSense, il particolare controller annunciato da Sony senza alcun preavviso con un lungo articolo sul sito ufficiale.

Per quello che riguarda il design della console, uno degli aspetti che maggiormente sta attirando la curiosità dei giocatori, questo dovrebbe essere tra i protagonisti assoluti dell'evento di giugno. Insomma, è probabile quindi che a giugno vedremo qualche trailer d'annuncio e scopriremo il form factor della console, invece ad agosto potremo avere un assaggio dei primi filmati di gameplay.

