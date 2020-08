PS5 in evento a settembre, update su Silent Hill e RE4: parla Dusk Golem

Noto per aver correttamente anticipato in maniera corretta moltissime informazioni legate allo sviluppo degli ultimi titoli della saga di Resident Evil, l'insider Dusk Golem offre al pubblico una più che intrigante infornata di di indiscrezioni.

Dalle pagine del proprio account Twitter, l'utente ha pubblicato un sintetico ma denso cinguettio, nel quale scrive che:

Resident Evil 8 "molto probabilmente sarà grandioso";

"molto probabilmente sarà grandioso"; Resident Evil 4 (il riferimento è a un eventuale, ma mai confermato remake) si troverebbe al momento in una situazione "un po' preoccupante";

(il riferimento è a un eventuale, ma mai confermato remake) si troverebbe al momento in una situazione "un po' preoccupante"; Il rumoreggiato Silent Hill per PlayStation 5 sarebbe ancora in sviluppo;

Ma non è tutto: sul fronte della next gen, Dusk Golem sembra infatti suggerire ulteriori novità imminenti. L'insider riporta infatti di un evento dedicato a PlayStation 5 nella "prima metà di settembre". L'indicazione è generica e non vi è riferimento ad una data precisa del prossimo mese.



Visti i trascorsi dell'Insider, i dettagli condivisi da quest'ultimo risultano evidentemente particolarmente intriganti, ma è bene ricordare che si tratta ad ogni modo di informazioni non confermate, che potrebbero dunque rivelarsi in toto o in parte errate. Al momento, continuano inoltre a non esservi dettagli ufficiali su di un possibile arrivo di PlayStation 5 a novembre: la data e il prezzo di lancio della console non sono infatti stati ancora annunciati.