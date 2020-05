PS5: all'evento ci sarà pure Square Enix con Final Fantasy 16 e Crimson Arbitrium?

Tra pochi giorni Sony ci offrirà uno sguardo sulla prossima generazione durante l'evento di presentazione dei giochi PS5. Secondo il noto giornalista Schreier avremo modo di vedere sia esclusive, sia giochi sviluppati da terze parti, pertanto non stupisce affatto che siano già partite le speculazioni.

Un utente di Reddit ha ipotizzato che all'evento di presentazione potrebbe partecipare anche Square Enix, mostrando per la prima volta ai giocatori Final Fantasy 16 e un certo Crimson Arbitrium: Agni's Anthology. Su cosa si è basato per lanciare quest'ipotesi? Andiamo con ordine.

Qualche giorno fa, un presunto leaker è intervenuto su 4Chan affermando che Square Enix sarebbe in procinto di annunciare Final Fantasy 16 per Xbox Series X e PS5, un nuovo capitolo con combat system in stile soulslike, e una nuova proprietà intellettuale di Luminous Studios denominata Crimson Arbitrium: Agni's Anthology, descritta come un action RPG open world ispirato a Parasite Eve e Final Fantasy: The 4 Heroes of Light.

Non sappiamo quanto ci sia di veritiero in queste affermazioni, visto che provengono da una fonte non verificata. Un utente di Reddit le ha tuttavia collegate ad un fatto piuttosto interessante: dopo l'annuncio dell'evento di presentazione dei giochi di PS5, Ben Taylor (Technical Director della divisione giapponese di Square Enix) ha scritto su Twitter: "Vorrete collegarvi per questo", come se volesse anticipare grandi novità da parte della compagnia giapponese. A rendere la questione ancor più misteriosa c'è il fatto che nel giro di un'ora il tweet è stato cancellato! Che abbia rivelato qualcosa senza autorizzazione?

Che Square Enix stia davvero preparando qualcosa per l'evento PS5 è certamente possibile, anche se al momento è davvero difficile dire con certezza se si tratti di Final Fantasy 16 e Crimson Arbitrium: Agni's Anthology oppure di altro. Lo scopriremo tra pochi giorni: l'evento andrà in onda alle 22:00 di giovedì 4 maggio e durerà ben un'ora: Everyeye, ovviamente, lo seguirà in diretta sul canale Twitch.