PS5 e l'evento State of Play di agosto: spunta un dubbio rumor sui giochi presentati

Mentre in rete continuano a tenere banco i paragoni tra gli eventi PS5 e Xbox Series X, lo youtuber Moore's Law is Dead prova a guardare al futuro e, attingendo a quelle che definisce come le sue "fonti anonime interne a Sony", discute dei nuovi giochi che, a suo dire, saranno annunciati all'evento PS5 di agosto.

Basandosi sulle indiscrezioni raccolte dalla "gola profonda" interna al colosso tecnologico giapponese, lo youtuber ha infatti dedicato il suo ultimo video alle sorprese che Sony riserverà ai fan PlayStation durante il rumoreggiato State of Play di agosto.

A voler dar retta all'autore del canale YouTube di Moore's Law is Dead, nel corso dell'evento in questione dovremmo assistere al ritorno di un celebre franchise PlayStation che non appare su console Sony da diversi anni. Oltre alla riapparizione di questa misteriosa proprietà intellettuale legata alla galassia del Monolite Nero, sempre durante l'ancora non annunciato evento di agosto a tema PS5 le fonti anonime dello youtuber si dicono certe della presentazione ufficiale di God of War 2, il nuovo capitolo della serie reboot di Kratos affidato alle cure di Cory Barlog e Sony Santa Monica.

Naturalmente, anche in questo caso invitiamo tutti gli appassionati a prendere queste indiscrezioni con le dovute cautele e a considerarle per ciò che sono, ossia dei semplici rumor che potrebbero non trovare alcun riscontro nella realtà.