PS5 si evolve: la Community al centro del prossimo, importante aggiornamento di sistema

Mentre in rete si continua a discutere della rivoluzione in arrivo su PS5 con la nuova Home, dalle pagine del PlayStation Blog trapelano i primi dettagli su una delle importanti funzionalità che verranno integrate in uno dei prossimi aggiornamenti di sistema della console Sony.

Sabrina Meditz, direttrice responsabile della Platform Experience di Sony Interactive Entertainment, descrive nel dettaglio la nuova funzione come parte degli sforzi profusi dal colosso tecnologico giapponese per venire incontro alle esigenze degli appassionati, con un miglioramento dell'assistenza per i giochi che si baserà sui contenuti generati dagli utenti.

Le innovazioni promesseci da Sony si concretizzeranno nei prossimi mesi con l'aggiunta, all'interno del software di sistema di PlayStation 5, della Guida di Gioco della Community: si tratterà di uno spazio interattivo dal quale accedere a una "raccolta di suggerimenti di gioco utili, con video generati automaticamente dall'azione di gioco dei gamer che hanno deciso di contribuire".

Sin dal lancio della Guida di Gioco della Community, previsto più avanti nel 2024, il nuovo strumento sarà messo a disposizione di tutti gli utenti PS5, con o senza abbonamento a PS Plus: nei titoli supportati, i giocatori potranno contribuire alla Guida visualizzando i consigli degli altri utenti o accedendo direttamente ai filmati creati dagli sviluppatori per fornire assistenza alla community.

Chi desidera contribuire alla nuova Guida di Gioco della Community non dovrà fare altro che registrarsi al programma selezionando l'opzione 'Partecipa' che verrà integrata nella dashboard di PS5 e che potrà essere richiamata dalla sezione Cattura e Trasmissioni della console: la partecipazione al programma potrà essere annullata in qualunque momento seguendo le medesime modalità descritte per registrarsi come contributore della Guida.

