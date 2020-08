PS5: l'ex Xbox Albert Penello critica Sony per la compatibilità limitata del DualShock 4

Attraverso un lungo intervento condiviso dalle pagine del suo profilo Twitter, l'ex dirigente Xbox Albert Penello ha manifestato tutti i suoi dubbi sulla limitata compatibilità del DualShock 4 su PS5 che, come specificato di recente da Sony, sarà garantita solo nei giochi retrocompatibili per PS4.

Analizzando con attenzione gli ultimi annunci fatti dal colosso tecnologico giapponese, ex direttore del marketing Xbox ha ragionato sulle cause della mancata compatibilità del DS4 di PS4 per i giochi nextgen di PlayStation 5 e riferito che "c'è qualcosa di strano. Per quanto riguarda la tecnologia, tutto funzionerà chiaramente. Saranno supportati altri accessori come PS VR ed è fantastico. Ma quando guardi alle funzionalità del DualSense, non c'è nulla di ciò che sarà in grado di fare che possa impedire al DualShock 4 di funzionare nei medesimi giochi".

La disamina di Penello prosegue per specificare come "il numero di pulsanti sarà identico e anche il layout. Entrambi hanno funzionalità touch e sensori di movimento. L'unica caratteristica esclusiva del DualSense è il microfono, ma tutti i giochi nextgen che necessiteranno assolutamente del microfono potrebbero funzionare anche con un semplice auricolare collegato al DualShock 4. Non c'è letteralmente alcun motivo per cui il DS4 non dovrebbe funzionare su tutti i giochi PS5. Questa strategia non ha senso, per la stragrande maggioranza dei giochi futuri si dovrà comunque guardare al DS4 o a controller con altre funzionalità, se pensiamo ai titoli crossgen e ai futuri giochi PC".

C'è poi un altro dubbio sollevato da Albert Penello ed è quello relativo ai giochi PS4 che riceveranno degli upgrade per PS5: "E che dire allora dei titoli aggiornati? Se un gioco PS4 viene eseguito nella sua versione PS5 con upgrade, il DS4 smette di funzionare? Gli utenti dovranno rinunciare a questi aggiornamenti per mantenere la compatibilità con il controller di PS4?"

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Penello? A chi ci segue, ricordiamo che di recente Sony ha illustrato le funzionalità evolute della Telecamera HD e delle cuffie Pulse 3D di PS5 tramite un aggiornamento alle relative schede presenti nel portale PlayStation ufficiale.