PS5 più facile da acquistare? PlayStation Direct apre in Europa!

A distanza di un anno dai primi avvistamenti legati all'arrivo di PlayStation Direct in Europa, lo store ufficiale di Sony apre effettivamente i battenti sul territorio del Vecchio Continente.

A darne notizia è PlayStation Germania, con il mercato tedesco che accoglie PlayStation Direct da oggi. Un annuncio decisamente a sorpresa, che vede lo store già perfettamente operativo. Nel confermare tale novità, la sezione tedesca di PlayStation annuncia inoltre che la sua rappresenta soltanto la prima filiale europea di PlayStation Direct. Molto presto, si legge infatti nel Tweet in calce, anche la Gran Bretagna accoglierà il negozio digitale. A seguire, sarà il turno di Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Belgio.



Come noto, lo store Sony consente di acquistare direttamente dal colosso videoludico console e accessori, inclusa ovviamente PlayStation 5. Il portale, inoltre, dispone di un interessante sistema anti-speculatori, che riesce in parte a limitare l'azione degli scalper. La speranza, dunque, è che l'arrivo in Europa di PlayStation Direct possa rendere più semplice l'acquisto di PS5 anche per i videogiocatori del Vecchio Continente. Per gli appassionati si tratterebbe di un gradito regalo, vista anche la recente promessa da parte di Sony di nuove scorte di PS5 in Europa per Natale.



Per il momento, non si hanno purtroppo ancora conferme di una futura apertura di PlayStation Direct in territorio italiano.