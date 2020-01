PS5 Fake News: le notizie più assurde su PlayStation 5 in un video

Non passa giorno senza che il web non venga preso da assalto da notizie più o meno reali e più o meno fasulle su PlayStation 5: abbiamo raccolto per voi le più assurde in questo video.

La spasmodica attesa per il lancio della console nextgen di Sony, infatti, sta producendo una sequela incredibile di indiscrezioni e leak di sedicenti insider che spopolano sui social con riassunti più o meno approfonditi (come quello su tutti i giochi della presentazione di PS5 a febbraio) e pseudo-rivelazioni quantomai improbabili.

L'insolita strategia comunicativa adottata dal colosso tecnologico giapponese, d'altro canto, sembra fornire terreno fertile a questo genere di "gole profonde" dal rumor facile. In questi mesi, infatti, abbiamo assistito alla pubblicazione centellinata di notizie ufficiali su PS5 e a lunghi periodi di silenzio mediatico spezzati solo occasionalmente, e senza alcun preavviso, da inattesi reveal accompagnati da interviste fiume di progettisti e dirigenti Sony, come nel caso dell'articolo di metà 2019 in cui Mark Cerny ha svelato PS5 in qualità di Lead System Architect.

A pochi mesi dal lancio di PS5, e a 25 anni dall'uscita della prima PlayStation, sia i fan del Monolite Nero che buona parte degli addetti al settore si aspettavano un diverso atteggiamento e una maggiore apertura al pubblico da parte dell'azienda nipponica, o quantomeno delle smentite ai rumor (anche per quelli più insoliti e irrealistici) che però non sono mai arrivate. Con questo video proviamo allora a fare il punto della situazione per scremare i leak potenziali dalle vere e proprie bufale su PlayStation 5 che sono circolate in rete negli ultimi tempi.