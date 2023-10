PS5, la famiglia di accessori si espande: ecco la data delle cuffie Pulse Elite ed Explore

Dopo essersi premurata di lanciare il nuovo spot di PlayStation 5 x Champions League, la macchina promozionale di Sony Interactive Entertainment si rimette in moto per annunciare la data di lancio delle cuffie Elite e degli auricolari Explore di PS5.

Ad accompagnare la nuova iniziativa di SIE troviamo l'immancabile filmato promozionale che descrive le funzionalità, il design e le caratteristiche dei nuovi accessori che entreranno presto a far parte della 'routine videoludica' di molti utenti PS5 (e non solo).

Il video di Sony parte quindi da PlayStation Pulse Explore, i nuovi auricolari in-ear progettati per offrire un'esperienza audio di alto profilo grazie alle avanzate tecnologie di riduzione del rumore tramite IA integrate e al doppio microfono. Sempre nel filmato ci vengono mostrati gli auricolari Pulse e Explore la loro custodia dotata di LED per indicare lo stato della batteria e la carica residua.

Nella seconda parte del video troviamo le Pulse Elite, le nuove cuffie di Sony che riprendono il design delle Pulse 3D Wireless disponibili sin dal lancio di PS5: la nuova versione delle cuffie implementa diverse innovazioni come il supporto audio lossless, il microfono estraibile, la tecnologia IA per la riduzione del rumore e, più in generale, una maggiore qualità sonora. Incluso nella confezione troviamo uno stand da usare sia come supporto che come postazione di ricarica rapida.

I preordini di PlayStation Plus Explore ed Elite partiranno il prossimo 9 novembre, con lancio previsto per il 6 dicembre anche in Italia al prezzo di 219,99 euro per gli auricolari e di 149,99 euro per le cuffie.