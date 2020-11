PS5: un fan ha già creato la console a tema Spider-Man Miles Morales

Dal momento che la nuova PlayStation 5 possiede delle scocche laterali facilmente removibili e che attualmente non esiste la possibilità di acquistare delle colorazioni alternative ufficiali, qualcuno ha pensato bene di personalizzare entrambe le facciate della console dandole un tocco aggiuntivo.

Un fan di Marvel's Spider-Man Miles Morales, lo spin-off del titolo Insomniac Games la cui versione PS5 vanta la presenza del Ray Tracing, ha deciso di modificare la scocca della console non solo cambiandone il colore ma anche aggiungendo il logo del gioco: il risultato è una console completamente nera ad eccezione del ragno rosso che spicca sulla facciata sinistra della console di nuova generazione Sony. Purtroppo l'utente, che ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter diversi scatti del risultato del proprio lavoro, non ha specificato quali sono stati i procedimenti che gli hanno permesso di trasformare la console. Visto l'apprezzamento da parte degli utenti al post, è difficile pensare che Sony in futuro non possa decidere di realizzare qualcosa di simile per tutte le principali esclusive e metterle in vendita in tutti i negozi, sperando che il numero di unità prodotte non crei situazioni simili a quelle della base di ricarica del DualSense, che in alcuni mercati ha raggiunto prezzi folli.