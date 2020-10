PS5: i fan giapponesi non hanno gradito il nuovo tasto per la conferma

Come avrete già letto sulle nostre pagine, per quello che riguarda il territorio giapponesecon l'arrivo di PlayStation 5 cambierà il tasto legato alla conferma nei menu. Ciò significa che con la prossima generazione in tutto il mondo si utilizzerà il tasto X per confermare un'azione e Cerchio per annullarla o andare indietro nei menu.

Sebbene in Giappone i due tasti siano invertiti da sempre, Sony ha deciso di procedere a questa modifica per alleviare il carico degli sviluppatori, i quali da anni devono lavorare a due tipi di menu per gli utenti occidentali e quelli orientali. Se questo cambiamento drastico non verrà minimamente avvertito da noi europei, per i fan giapponesi di PlayStation sarà invece una modifica importante e che molti non sembrano gradire. Sin dagli istanti successivi all'annuncio, infatti, sono arrivati numerosi messaggi di protesta contro il colosso nipponico: alcuni non l'hanno presa bene per una questione di comodità, altri l'hanno invece vista come un affronto dal punto di vista culturale e avrebbero preferito che quello giapponese divenisse uno standard in tutto il mondo. Vista la mole di lamentele, non è da escludere che Sony decida di fare un passo indietro e ridare agli utenti giapponesi che acquisteranno una PlayStation 5 il vecchio layout dei tasti per navigare i menu.

Vi ricordiamo che proprio oggi è stato possibile scoprire il peso di Demon's Souls, Godfall e degli altri giochi di lancio di PlayStation 5.