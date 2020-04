PS5: un fan immagina il design dell'insolito dissipatore nextgen

La recente notizia del brevetto di Sony sul dissipatore di PS5 spinge un appassionato di console PlayStation a creare dei render per provare a immaginare il design e le possibili funzionalità di questo importante elemento hardware.

L'autore di questi render fan made, conosciuto su Reddit con il nickname di Nemisis_scale, ha preso spunto dai diagrammi esplicativi e dalle informazioni riportate nel brevetto depositato da Sony per immaginare l'aspetto del dissipatore di PlayStation 5, un elemento che fornisce degli spunti di riflessione sul possibile design finale di PS5.

Pur senza riferirsi apertamente a PlayStation 5, o tantomeno al suo hardware e al form factor della console, i documenti che accompagnano l'ultimo brevetto del colosso tecnologico giapponese illustrano un insolito sistema di dissipazione del calore che si "fonde" al circuito stampato attraverso una serie di tubi in rame che ne migliorano il raffreddamento e, di conseguenza, l'efficienza.

Nell'attesa di scoprire se questo brevetto si riferisce davvero al design di PS5, per rimanere in tema di progetti fan made realizzati dalla community vi riproponiamo l'interfaccia di PS5 a tema The Last of Us 2 ideata da un appassionato della saga post-apocalittica di Naughty Dog.