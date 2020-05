PS5: fan immagina il DualSense a tema Champions League, Serie A, Liga e Premier

Da grande appassionato di calcio, e di videogiochi, l'utente conosciuto su Twitter come "Mercedesbenz3" ha provato a immaginare il DualSense di PS5 attraverso delle personalizzazioni a tema Champions League e non solo.

I mockup realizzati dall'autore di questo progetto fan made coinvolgono anche i campionati di calcio più rappresentativi, come quello della Premier League inglese, della Liga spagnola, della Ligue 1 francese e, naturalmente, della Serie A italiana. Non mancano nemmeno i riferimenti a competizioni internazionali come la Copa Libertadores sudamericana e a leghe in rappresentanza di sport diversi dal calcio come il basket e la NBA.

Ciascuna reinterpretazione modifica la colorazione della scocca bianca e nera dell'ultimo modello del DualSense annunciato fino ad oggi da Sony per applicare degli inserti e delle decalcomanie che stravolgono l'aspetto del controller di PlayStation 5.

In calce alla notizia trovate i numerosi mockup condivisi sui social dall'appassionato di videogiochi che, come molti, attende con impazienza l'avvento delle console nextgen rappresentato dall'uscita a fine 2020 di PS5 e Xbox Series X. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo esperimento grafico che si distanzia, e non di poco, dal mockup del mostruoso DualSense di PS5 senza tasti.