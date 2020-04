PS5: un fan immagina i DualSense a tema Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2

Con l'annuncio a sorpresa da parte di Sony del DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5, sono stanti in tantissimi gli artisti che hanno deciso di modificare le immagini del pad con lo scopo di dare vita alle ipotetiche versioni speciali della periferica.

Tra gli utenti che si sono sbizzarriti in questo genere di creazioni troviamo anche l'artista e sviluppatore spagnolo Sergio Melero, il quale ha creato ben quattro versioni diverse del controller dedicate ad altrettante esclusive del mondo PlayStation: God of War, Death Stranding, Ghost of Tshushima e The Last of Us Parte 2. Si tratta in tutti e quattro i casi di idee molto interessanti e che dimostrano come Sony possa sfruttare il design del nuovo controller per realizzarne numerose versioni alternative. Nel corso dell'attuale generazione non abbiamo visto tantissimi DualShock 4 ad eccezione di quelli presenti in una manciata di bundle e a colorazioni alternative. Microsoft ha invece dato libero sfogo alla creatività per dare vita a periferiche esclusive dedicate ad ogni singola IP di rilievo come Halo 4, Sea of Thieves, Titanfall, Gears 5, Minecraft e altri.

In attesa di scoprire come si comporterà Sony, vi proponiamo altre fanart del DualSense a tema Marvel's Spider-Man e Assassin's Creed Odyssey.